Şevket Çoruh'u mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı

Şevket Çoruh'un 1 yıl önce 7 klasik otomobilini, 3 evini satıp 7 milyon TL kredi çekerek toplamda 17 milyon TL’ye açtığı Baba Sahne’nin 1’inci yaş partisine çok sayıda ünlü isim katıldı. O isimler arasında Gülriz Sururi, Müjdat Gezen, Erkan Can, Meral Çetinkaya, Sumru Yavrucuk, Aliye Uzunatağan, Bihter-Barış Dinçel, Ecem-Mustafa Üstündağ, Tilbe Saran, Sevinç Erbulak, Ahu Türkpençe, Hasibe Eren, Günay Karacaoğlu ve Emre Karayel de vardı.



