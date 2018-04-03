Şevket Çoruh'u mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı

Şevket Çoruh'un geçtiğimiz yıl Kadıköy'de hizmete açtığı tiyatro salonu Baba Sahne’nin 1’inci kuruluş yıldönümü renkli bir geceyle kutlandı. Geceye Gülriz Sururi, Müjdat Gezen, Erkan Can, Meral Çetinkaya, Mustafa Üstündağ, Ahu Türkpençe gibi değerli sanatçılar katıldı.

Şevket Çoruh'u mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı

Şevket Çoruh'un 1 yıl önce 7 klasik otomobilini, 3 evini satıp 7 milyon TL kredi çekerek toplamda 17 milyon TL’ye açtığı Baba Sahne’nin 1’inci yaş partisine çok sayıda ünlü isim katıldı. O isimler arasında Gülriz Sururi, Müjdat Gezen, Erkan Can, Meral Çetinkaya, Sumru Yavrucuk, Aliye Uzunatağan, Bihter-Barış Dinçel, Ecem-Mustafa Üstündağ, Tilbe Saran, Sevinç Erbulak, Ahu Türkpençe, Hasibe Eren, Günay Karacaoğlu ve Emre Karayel de vardı.

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Şevket Çoruh'u mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı

Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın üstlendiği gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevket Çoruh, “Baba Sahne için iyi ki yaptım diyorum. Burası tüm tiyatrocuların, tüm sanatseverlerin evi. Çok mutluyuz” dedi.

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Şevket Çoruh'u mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı

Gecede Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında verilen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri de 11’inci kez sahiplerini buldu. Yunus Emre Gümüş, Yıldıray Şahinler, Sumru Yavrucuk ve Bahtiyar Engin’in ödüle layık görüldüğü gecede merhum oyuncu Savaş Dinçel’in 76’ncı yaşı da kutlandı.

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Şevket Çoruh'u mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı

Bahtiyar Engin’e ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü Tilbe Saran verdi.

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