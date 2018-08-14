Sevgilisini dikizleyen adamı, yaptığına pişman etti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir dükkanda tezgahın önünde kız arkadaşıyla birlikte telefonlara bakan bir adam, arkadaki bir başka gencin kız arkadaşının kalçalarına odaklandığını fark etti. Anlık bir sinirle gözü dönen adam, diğer adamın üzerine yürüdü. Bu sırada genç kızın kalçalarına bakan adamın umarsızca gülümsediği görüldü.

Bunun üzerine kontrolünü kaybeden adam diğer adamı yumrukladı ve mağazanın dışına attı. Bu sırada genç kızın 'ne yapıyorsun' dediği duyulurken, erkek arkadaşına yumrukladığı adamdan özür dilemesi için baskı yaptığı belirtildi. Sıcaktan bunalan uyanık kirpinin serinleme yöntemi