Sevgilisi tarafından terkedilen Cicişler'den Esra Ersoy intihar etti!

Zamanında müdahale ile yeniden hayata döndürülen Esra, ölümden döndü ve şu an sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradığımda, Esra telefonda ağlıyordu. 12 yıldır beraber olduğu sevgilisi tarafından terk edildiği için ölmek istediğini söyledi.

Basına yansımadı ama Esra, maalesef geçtiğimiz aylarda da kendisini arabanın önüne atarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Ben bu olayı bildiğim halde yazmamıştım ama şimdi bana söz verdi ve bir daha intihar teşebbüsünde bulunmayacak.