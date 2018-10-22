Sevgilisi tarafından terkedilen Cicişler'den Esra Ersoy intihar etti!

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle sanat dünyasında "Felaket Tellalı" olarak anılan Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan köşe yazısında Esra Ersoy'un intihar haberini şu sözlerle duyurdu:
"Cicişler lakabı ile tanınan Esra Ersoy, dün 10 adet 'Xanax' içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Yakınları tarafından ambulansla İstanbul Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı. Yakınları tarafından ambulansla İstanbul Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.
Zamanında müdahale ile yeniden hayata döndürülen Esra, ölümden döndü ve şu an sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradığımda, Esra telefonda ağlıyordu. 12 yıldır beraber olduğu sevgilisi tarafından terk edildiği için ölmek istediğini söyledi.
Basına yansımadı ama Esra, maalesef geçtiğimiz aylarda da kendisini arabanın önüne atarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Ben bu olayı bildiğim halde yazmamıştım ama şimdi bana söz verdi ve bir daha intihar teşebbüsünde bulunmayacak.
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