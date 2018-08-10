Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsünden eser kalmadı! Son hali bomba

2011 yılında katıldığı Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra birçok dizide boy gösteren Sevcan Yaşar'ın eski halinden eser kalmadı. Erkenci Kuş dizisinde yepyeni bir imajla karşımıza çıkan Sevcan Yaşar'ın son görüntüsü inanılmaz.

Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsünden eser kalmadı! Son hali bomba

Başrollerini Can Yaman ile Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş yayınlanmaya başladığı günden bu yana adından söz ettiriyor. Renkli konusuyla izleyiciyi ekrana bağlayan yapımın başrolleri kadar yan rolleri de dikkat çekiyor. Onlardan biri de dizide Aylin rolü ile izleyici karşısına çıkan Sevcan Yaşar! Sevcan Yaşar henüz 28 yaşında.

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Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsünden eser kalmadı! Son hali bomba

TESCİLLİ GÜZEL: 2011 yılında katıldığı Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasında ülkemizi temsil etti ve oradan da birincilik tacı ile geri döndü. Ege Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve oyunculuk eğitimi aldı.


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Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsünden eser kalmadı! Son hali bomba

2012 yılında rol aldığı 'Böyle Bitmesin' ile oyunculuğa ilk adımı attı. Sonrasında Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bahtiyar Olmaz dizilerinde rol aldı.

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Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsünden eser kalmadı! Son hali bomba

Geçen zaman içerisinde imaj değiştiren ve bambaşka bir görünüme kavuşan Sevcan Yaşar, Erkenci Kuş'ta inatçı, hırslı reklam ajansı sahibi Aylin karakterine hayat veriyor.

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