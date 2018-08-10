Sevcan Yaşar'ın eski görüntüsünden eser kalmadı! Son hali bomba

Başrollerini Can Yaman ile Demet Özdemir'in paylaştığı Erkenci Kuş yayınlanmaya başladığı günden bu yana adından söz ettiriyor. Renkli konusuyla izleyiciyi ekrana bağlayan yapımın başrolleri kadar yan rolleri de dikkat çekiyor. Onlardan biri de dizide Aylin rolü ile izleyici karşısına çıkan Sevcan Yaşar! Sevcan Yaşar henüz 28 yaşında.