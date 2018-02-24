Seslerini ezbere biliyoruz ama kendilerini tanımıyoruz

Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç?

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? ‘İyi bir çocuk olursanız belki Şirinler'i bile görebilirsiniz.’ - Nur Subaşı

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Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? Tom Cruise, Brad Pitt ve Dahası - Sungun Babacan

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Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? Mel Gibson ve Bruce Willis - Alev Sezer

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