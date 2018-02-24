Seslerini ezbere biliyoruz ama kendilerini tanımıyoruz

Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç?

Seslerini ezbere biliyoruz ama kendilerini tanımıyoruz

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? ‘İyi bir çocuk olursanız belki Şirinler'i bile görebilirsiniz.’ - Nur Subaşı

121
Seslerini ezbere biliyoruz ama kendilerini tanımıyoruz

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? Tom Cruise, Brad Pitt ve Dahası - Sungun Babacan

221
Seslerini ezbere biliyoruz ama kendilerini tanımıyoruz

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? Mel Gibson ve Bruce Willis - Alev Sezer

321
Seslerini ezbere biliyoruz ama kendilerini tanımıyoruz

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç? Pokemon'dan Jessie - Figen Harman

421
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro