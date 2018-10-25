Servet harcadılar! Antalya'da masal gibi Hint düğünü

Hindistan'ın Delhi kentinde yaşayan ve maden sektöründe faaliyet gösteren Arora ailesinin oğlu Arjun Arora ile Sukriti Grover, düğünleri için Antalya'yı tercih etti.

Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Hindistan ve çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 davetli katıldı. 4 gün 4 gece süren düğün "hoş geldiniz" partisiyle başladı.

İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin dansları ile devam eden düğünün üçüncü günü kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.

Dördüncü gün sabahı dini tören ve barat töreni yapıldı. Dini törenin gerçekleştirildiği sahil yoluna beyaz halı serildi. Damat atla, gelin de üstü açık pembe araçla merasim alanına geldi. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlencelerin gerçekleştirildiği düğün, akşam verilen evlilik resepsiyonuyla sona erdi.

Düğün için Hindistan'dan özel 80 kişilik mutfak ekibi getirildi: Düğün için Hindistan'dan bir konteyner baharat, gıda ve malzeme getirildi. Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek ve hazırlanan Hint yemekleri misafirlere servis edildi. Düğün için Hindistan'dan özel 80 kişilik mutfak ekibi getirildi. Ekibe, Türk aşçılar da yardım etti.

Mutfak ekibinin yanı sıra Hindistan'dan makyaj, kuaför, fotoğraf, sahne ve dekor tasarımları için 50 kişilik ekip geldi. Türkiye'den de 200 kişilik ekip görev yaptı.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilen düğünün maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Konukların bugünden itibaren otelden ayrılacağı ifade edildi.

40-45 milyar dolarlık pazar: Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global'in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, düğün konusunda Hindistan'dan Türkiye'ye olan talebin artarak devam ettiğini söyledi.

Hindistan'da düğün geleneklerine büyük önem verildiğini, 3-4 gün süren düğünde ciddi paraların harcandığını kaydeden Özpak, Hindistan'da yılda ortalama 1 milyon düğün yapıldığını, bunun da yaklaşık 10 bininin yurt dışında gerçekleştirildiğini belirtti. Özpak, "Hindistan'da yılda yaklaşık 40-45 milyar dolar sadece yurt dışında yapılan düğünlere harcanıyor. Bu da dünyada bir sektör oluşturuyor. Bu konuda Türkiye'nin ciddi potansiyeli var. Bu pazardaki payımızı artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Antalya'da bu yıl şu ana kadar 12 büyük Hint düğünü organizasyonu yapıldığını ifade eden Özpak, yıl sonuna kadar 3 büyük düğün organizasyonu daha gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

  • Güncel 25 Ekim 2018 13:46
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