Servet değerindeki Lamborghini artık düğün arabası!

Yağmur Sarıoğlu, 2 milyon 700 bin TL değerindeki son model Lamborghini'sini satmak istedi ancak alıcı bulamadı. Sarıoğlu, hal böyle olunca turuncu rengi ve özel tasarımıyla dikkat çeken Lamborhhini’yi düğün günü evlenecek olan çiftlere kiralatıyor.

Servet değerindeki Lamborghini artık düğün arabası!

Uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak İzmir'in köklü kulübü Göztepe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla göz doldurmaya devam eden Sabri Sarıoğlu, hız tutkunu eşi Yağmur Sarıoğlu’na 2 milyon 700 bin TL’ye Lamborghini Aventador hediye etmişti. Akşam Life'ın haberine göre; aracıyla adeta gövde gösterisi yapan Sarıoğlu, bir süre sonra aracını satmak istedi. Ancak lüks araba bir türlü alıcısını bulamadı.

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Servet değerindeki Lamborghini artık düğün arabası!

Yağmur Sarıoğlu, hal böyle olunca turuncu rengi ve özel tasarımıyla dikkat çeken Lamborhhini’yi düğün günü evlenecek olan çiftlere kiralatıyor. 2 milyon 700 bin TL değerindeki son model Lamborghini, Etiler’deki bir galeride tutuluyor.

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Servet değerindeki Lamborghini artık düğün arabası!

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Servet değerindeki Lamborghini artık düğün arabası!

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