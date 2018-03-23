Servet değerindeki Lamborghini artık düğün arabası!

Uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak İzmir'in köklü kulübü Göztepe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla göz doldurmaya devam eden Sabri Sarıoğlu, hız tutkunu eşi Yağmur Sarıoğlu’na 2 milyon 700 bin TL’ye Lamborghini Aventador hediye etmişti. Akşam Life'ın haberine göre; aracıyla adeta gövde gösterisi yapan Sarıoğlu, bir süre sonra aracını satmak istedi. Ancak lüks araba bir türlü alıcısını bulamadı.
Yağmur Sarıoğlu, hal böyle olunca turuncu rengi ve özel tasarımıyla dikkat çeken Lamborhhini’yi düğün günü evlenecek olan çiftlere kiralatıyor. 2 milyon 700 bin TL değerindeki son model Lamborghini, Etiler’deki bir galeride tutuluyor.
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