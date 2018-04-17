Serhat Kılıç pişman! 'suratıma tükürün' demişti

Söz dizisinde 'Çolak' karakterine hayat veren Serhat Kılıç, “Daha önce ‘bir albüm yaparsam suratıma tükürün’ demiştim. Tabii sonra pişman oldum”fadelerini kullandı.

Kılıç, “Her zaman oyuncu kimliğim ile tanınmak ve başarılara imza atmak istediğim için müzik hayatım ikinci plandaydı. Çevremdeki müzik otoritelerinin ‘bu işi yapmalısın’ desteği sonucu müzik konusunda da bir şeyler yapmam gerektiği kaanatine vardım. İtiraf etmek gerekirse iki şarkım da hazır” şeklinde konuştu.