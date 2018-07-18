Sergio Ramos sevgilisi Pilar Rubio ile nişanlandı

Real Madrid'in başarılı savunma oyunacusu Sergio Ramos, 6 yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Pilar Rubio ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
32 yaşındaki Ramos, Dünya Kupası dönüşü 3 çocuğunun annesi olan Pilar Rubio ile nişanlandı. İspanyol televizyoncu Pilar Rubio, Ramos'la mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaştı.
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