Sergio Ramos sevgilisi Pilar Rubio ile nişanlandı

Real Madrid'in başarılı savunma oyunacusu Sergio Ramos, 6 yıldır birlikte olduğu sunucu sevgilisi Pilar Rubio ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

32 yaşındaki Ramos, Dünya Kupası dönüşü 3 çocuğunun annesi olan Pilar Rubio ile nişanlandı. İspanyol televizyoncu Pilar Rubio, Ramos'la mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaştı.