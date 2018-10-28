Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' dizisi itirafı! Sizden nefret ediyorum diye ağladım...

Geçen sezon final yapan Fi dizisinde dansçı Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, ''Haftanın beş günü 2.5 saat jimnastik ve üzerine dans antrenmanlarım vardı. Ağlayarak gidiyordum, çok zor ve acıydı. 'Sizden nefret ediyorum' diye diye zorla yapıyordum'' diye konuştu.