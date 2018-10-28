Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' dizisi itirafı! Sizden nefret ediyorum diye ağladım...

Fi dizisinin Dansçı Duru'su Serenay Sarıkaya, geçen hafta final yapan diziyle ilgili flaş itiraflarda bulundu. Serenay Sarıkaya'nın Fİ dizisindeki sevişme sahneleri olay olmuştu

Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' dizisi itirafı! Sizden nefret ediyorum diye ağladım...

SERENAY Sarıkaya bir döneme damga vuran 'Fi' dizisindeki 'Dansçı Duru' karekteriyle ilgili flaş itiraflarda bulundu. Ezgi Mola YouTube kanalında yayınladığı, 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' programına konuk olan Serenay Sarıkaya, dizi için dans kurslarına 'sizden nefret ediyorum' diye ağlayarak gittiğini itiraf etti.

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Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' dizisi itirafı! Sizden nefret ediyorum diye ağladım...

Ezgi Mola, YouTube kanalında Serenay Sarıkaya'yı ağırladı. Sarıkaya, Mola'nın 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' isimli formatı için yolcu koltuğuna oturdu

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Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' dizisi itirafı! Sizden nefret ediyorum diye ağladım...

Geçen sezon final yapan Fi dizisinde dansçı Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, ''Haftanın beş günü 2.5 saat jimnastik ve üzerine dans antrenmanlarım vardı. Ağlayarak gidiyordum, çok zor ve acıydı. 'Sizden nefret ediyorum' diye diye zorla yapıyordum'' diye konuştu.

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Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' dizisi itirafı! Sizden nefret ediyorum diye ağladım...

Çocukluk anısını anlatan Serenay Sarıkaya, ''Ankara'da yaşarken ailem jimnastik kursuna yazdırdı. Bir türlü bacaklarım açılmadı. Hocalarım, 'Bu kızdan olmayacak' dedi. O zamandan bu yana hayatım boyunca esnemeyle ilgili şeyler yapmadım. Proje gelince, yaşadığım travmayı atlamak için kabul ettim ve yendim'' dedi.

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