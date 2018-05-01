Seren Serengil'in nişanında aşklarını ilan ettiler!

Bir süredir birlikte anılan Deniz Seki ve Murat Karabova, Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişan törenine beraber katılarak aşklarını ilan etti. Çıkan aşk haberlerinin hemen ardından verilen görüntü, çiftin aşklarını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.
DENİZ SEKİ'YE JESTLER YAPMIŞ
Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti. İş adamı Murat Karabova'nın bir dönem Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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