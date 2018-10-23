Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı

MADDİ ANLAMDA TATMİN OLAMIYORUM Seren Serengil, geçtiğimiz ay Söylemezsem Olmaz programına katılacağı çıkan haberlere açıklık getirmiş ve kendisine birçok kanaldan teklif geldiğini belirtip ‘’O kadar çok teklif geliyor ki ama hiçbirini kabul etmiyorum çünkü maddi anlamda beni tatmin etmeyen rakamlar öneriyorlar.’’ demişti.