Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı

Sosyal medyada evlilik haberleriyle gündemden düşmeyen çift, önceki akşam Yeniköy'de bir balık restaurantında görüntülendi. Kameraların karşısına geçen çift mayıs ayında Fransa'da evlenmişti.
ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna Yaşar İpek, "Şu anda çalışmalara başladık. Henüz ortada bir şey yok ama tüp bebek düşünüyoruz, bunun için hazırız" cevabını verdi.
MADDİ ANLAMDA TATMİN OLAMIYORUM Seren Serengil, geçtiğimiz ay Söylemezsem Olmaz programına katılacağı çıkan haberlere açıklık getirmiş ve kendisine birçok kanaldan teklif geldiğini belirtip ‘’O kadar çok teklif geliyor ki ama hiçbirini kabul etmiyorum çünkü maddi anlamda beni tatmin etmeyen rakamlar öneriyorlar.’’ demişti.
YAŞAR İPEK KİMDİR? 1980 doğumlu olan Yaşar İpek aslen Diyarbakırlıdır. Ailesiyle birlikte 5 yaşında İstanbul'a yerleşen İpek, 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER