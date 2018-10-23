Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı "Bebek için çalışmalara başladık"

Önceki akşam Yeniköy'de bir restaurant çıkışında görüntülenen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Bebek hakkında muhabirlerin, "Çocuk düşünüyor musunuz" sorularına ilginç bir yanıt veren Yaşar İpek, tüp bebek düşündüklerini de söyledi.

Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı

Sosyal medyada evlilik haberleriyle gündemden düşmeyen çift, önceki akşam Yeniköy'de bir balık restaurantında görüntülendi. Kameraların karşısına geçen çift mayıs ayında Fransa'da evlenmişti.

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Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı

ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna Yaşar İpek, "Şu anda çalışmalara başladık. Henüz ortada bir şey yok ama tüp bebek düşünüyoruz, bunun için hazırız" cevabını verdi.

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Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı

MADDİ ANLAMDA TATMİN OLAMIYORUM Seren Serengil, geçtiğimiz ay Söylemezsem Olmaz programına katılacağı çıkan haberlere açıklık getirmiş ve kendisine birçok kanaldan teklif geldiğini belirtip ‘’O kadar çok teklif geliyor ki ama hiçbirini kabul etmiyorum çünkü maddi anlamda beni tatmin etmeyen rakamlar öneriyorlar.’’ demişti.

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Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek açıkladı

YAŞAR İPEK KİMDİR? 1980 doğumlu olan Yaşar İpek aslen Diyarbakırlıdır. Ailesiyle birlikte 5 yaşında İstanbul'a yerleşen İpek, 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı.

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