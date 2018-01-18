Seren Serengil'e kötü haber mahkeme kararı verdi

Şarkıcı Hande Yener, sahnede eteği ve göğsü açıldığı sırada çekilen iki fotoğrafını Instagram’da izinsiz yayınladığı iddiasıyla Seren Serengil hakkında koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Seren Serengil’in iki ay süreyle Hande Yener’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Seren Serengil bir süre önce çıplak fotoğraflarını internet hesabından yayınladığı iddiasıyla Hande Yener’e 100 bin liralık tazminat davası açmış, ardından ceza davası açılması için savcılığa şikayette bulunmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz gün İzmir'deki bir fuara davetli olarak katılan Hande Yener, Standda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Duymayan Kalmasın muhabiri Selçuk İnci ile tartışmış ve muhabiri yaka paça dışarı attırmıştı. Ardından Duymayan Kalmasın ekibinin uçak biletini Demet Akalın'ın aldığını iddia etmişti.

Hande Yener'in açıklamalarından sonra canlı yayına bağlanan Demet Akalın, kimseye bilet almadığını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Akalın bu açıklamanın ardından Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşımda bulunarak şunları yazmıştı: "Hakkında yasal işlem başlatıyorum ve adımla anılmayacaksın. Onun da kararını aldrımak için 3 senedir uğraşıyorum onu da çıkaracağım. İftira, iftira yeter!"