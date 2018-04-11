Yaşar İpek, tek başına damatlık bakmak için Paris’e gitmek isteyince Seren Serengil kıskançlık krizlerine girdi. Serengil sevgilisine 'Yaşar iyice şaşırdı' dediği bir videoyla yanıt verdi.
"ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR"
Seren Serengil, “Bu Yaşar iyice şaşırdı. 2 günlüğüne Paris’e gitmek istedi benden, burada damatlık bulamamış, oradan alacakmış. Yani ölmeyi bayılmak zannediyor anladınız mı? Beni deniyor, o bensiz bir yere gidemez ki” dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Seren Serengil'den Yaşar İpek'e tehdit! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Magazinsel yaşamı ile gündemden düşmeyen ve son dönemlerde sunduğu programlar ile çokça tartışılan Seren Serengil kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen isim Seren Serengil'in özel hayatı ve biyogDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER