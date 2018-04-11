Seren Serengil'den Yaşar İpek'e tehdit!

Yaşar İpek, tek başına damatlık bakmak için Paris’e gitmek isteyince Seren Serengil kıskançlık krizlerine girdi. Serengil sevgilisine 'Yaşar iyice şaşırdı' dediği bir videoyla yanıt verdi.



"ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR"

Seren Serengil, “Bu Yaşar iyice şaşırdı. 2 günlüğüne Paris’e gitmek istedi benden, burada damatlık bulamamış, oradan alacakmış. Yani ölmeyi bayılmak zannediyor anladınız mı? Beni deniyor, o bensiz bir yere gidemez ki” dedi.





