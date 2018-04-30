Seren Serengil Yaşar İpek nişanlandı işte düğünden ilk görüntüler

Ayrılıkları gündeme bomba gibi düşen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, şartlı olarak barışmalarının ardından evliliğe ilk adımlarını attılar. Ünlü çift nişan töreninde bir de düet yaptı.

SEREN SERENGİL'İN NİŞAN ELBİSESİ... Seren Serengil, nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih etti.

'MUTLULUĞUN TARİFİ YOK' Sabah saatlerinde Yaşar İpek, Seren Serengil'i Beykoz'daki evinden alarak nişan töreninin yapılacağı mekana götürdü.

Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili'' notunu düştü.

SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ Yaşar İpek, Seren Serengil'e Kıbrıs'ta sahne aldığı bir kulüpte herkesin önünde evlenme teklif etmişti.