Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

Geçtiğimiz günlerde darp iddialarıyla gündeme gelen Seren Serengil-Yaşar İpek çifti, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakınca kafalar karıştı. Herkes 'Serengil ile İpek arasında neler oluyor?' sorusunun yanıtını merak ederken ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla iddialara son noktayı koydu.
Çıkan haberlere avukatının açıklamasıyla yanıt veren Serengil, aslında Yaşar İpek'in Instagram hesabının çalındığını ve konu hakkında yasal sürecin başladığını belirtti. İpek'in hesabının çalınmasına rağmen Serengil'in neden takibi bıraktığı ise merak konusu oldu.
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