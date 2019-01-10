Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

Yaşar İpek'in Seren Serengil'i darp ettiği iddiaları hala gündemdeki yerini korurken ikilinin birbirini sosyal medyadan takip etmeyi bırakması iyice kafaları karıştırdı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

Geçtiğimiz günlerde darp iddialarıyla gündeme gelen Seren Serengil-Yaşar İpek çifti, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakınca kafalar karıştı. Herkes 'Serengil ile İpek arasında neler oluyor?' sorusunun yanıtını merak ederken ünlü sunucu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla iddialara son noktayı koydu.

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Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

Çıkan haberlere avukatının açıklamasıyla yanıt veren Serengil, aslında Yaşar İpek'in Instagram hesabının çalındığını ve konu hakkında yasal sürecin başladığını belirtti. İpek'in hesabının çalınmasına rağmen Serengil'in neden takibi bıraktığı ise merak konusu oldu.

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Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

Yine Yaşar İpek'in adliye fotoğrafı paylaşıp daha sonra silmesi de akıllarda soru işareti bıraktı. Buna da yanıt veren Serengil, haklarında asılsız haber yaptığını iddia ettiği bir haber sitesini şikayet etmeye gittiklerini belirtti. ve şunları dile getirdi;

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Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

"Adliyeye bugün seni şikayet etmeye gittik. Boşanmaya değil. (....) kuş.)"

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