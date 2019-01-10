Seren Serengil ile Yaşar İpek arasında neler oluyor? Takipten çıkarma ve mahkeme...

Yine Yaşar İpek'in adliye fotoğrafı paylaşıp daha sonra silmesi de akıllarda soru işareti bıraktı. Buna da yanıt veren Serengil, haklarında asılsız haber yaptığını iddia ettiği bir haber sitesini şikayet etmeye gittiklerini belirtti. ve şunları dile getirdi;