Seren Serengil hamile mi? Olay açıklamalar

Son dönemlerin en çok koşulan çiftlerinden olan Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'da nikah masasına oturmuştu. 8 Haziranda evlenmeleri beklenilen çiftin bu kararı sürpriz olmuştu.
Evliliklerine mutlu mesut devam eden Serengil ve İpek çifti, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir mağaza çıkışında görüntülenmiş, çift muhabirlerin hamilelik sorusunu yanıtsız bırakmıştı.
Herkes 'Seren Serengil hamile mi?' diye merak ederken ünlü sunucu Magazin D'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşiyle birlikte kamera karşısına geçen Serengil, 'Hamile misiniz?' sorusuna, "Bebeğimizi kucağımıza alıncaya kadar inanamayacağım. O yüzden bunu paylaşmak istemiyorum." diye yanıt verdi.
Hamilelik ile ilgili çeşitli sorunlar yaşadığını belirten Serengil, "Hemen hamile kalabiliyorum ama sonrasında çocuk yaşamayabiliyor." dedi. İşte ünlü sunucunun dikkat çeken o açıklamaları...
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