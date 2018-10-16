Serdar Ortaç'ın eşi Chloe ölümden döndü! Kolu kırıldı kalçası çatladı

Serdar Ortaç'ın güzelliğiyle göz dolduran eşi Chloe Loughnan Ortaç, Amerika'nın Miami eyaletinde kaza geçirdi. Serdar Ortaç, ölümden dönen eşinin son durumunu bir televizyon programında açıkladı.

26 yaşındaki model Chloe'nin, iş için gittiği Amerika'da motordan düşüp trafik kazası geçirmesi gündeme bomba gibi düştü. Suratı dağılan ve pek çok yerinde kırık meydana gelen modelin sağlık durumu hakkında eşi Serdar Ortaç şok açıklamalar yaptı. Eşini görmek için hemen Amerika biletini alan Serdar Ortaç kazanın kendisine anlatılanlar kadar hafif olmadığını söyledi. Twitter

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SOL KOLUNDA KIRIK SAĞ KOLUNDA ÇATLAK! Serdar Ortaç, ''Ben haberi dün gece aldım. Chloe, motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı ama Chloe'nin sol kolunda kırık, sağ kolunda çatlaklar var. Dizinde de ezilmeler oluşmuş. Annesi yanında, ben de ayın 21'inde gideceğim." dedi. Twitter

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20 GÜN YÜRÜYEMEYECEK! Serdar Ortaç kaza geçiren eşi hakkında üzülerek, "20 gün hastanede yatacak, onun yanında olamıyorum konserlerimi iptal edemediğimden dolayı ama içim rahat yanında onunla ilgilenenler var, annesi ve menajeri yanında benim asistanımda bugün ABD'ye uçacak" açıklamalarını yaptı. Twitter

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