Serdar Ortaç tehdit mi ediliyor Gürcistan'dan hala dönemedi

Bir konseri için Gürcistan'a giden ancak havaalanında çırılçıplak soyularak aranan Serdar Ortaç, sevenlerini korkutmaya devam ediyor.

MS hastalığı nedeniyle yanında sürekli kullanması gereken ilaçları zorunlu olarak bulunduran Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün konser için gittiği Gürcistan'da, ilaçları yüzünden havaalanında uzun süre bekletilince isyan etmişti. Çıplak bir şekilde arandığını belirten ve hala Gürcistan'da olduğu bilinen Ortaç, bugün sosyal medya hesabındaki her şeyi tamamen sildi. Twitter

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Paylaştığı videonun ardından yaptığı bir paylaşımla havaalanından ayrılıp sahneye çıktığını duyuran Serdar Ortaç hala Gürcistan'da bulunuyor. Ortaç'ın konserin ardından Türkiye'ye neden hala dönmediği merak konusu olurken, Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesi tehdit edildiği yönünde iddiaları gündeme getirdi. Twitter

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Sosyal medyada bu duruma “Serdar Ortaç kesin tehdit edildi ve Türkiye’ye dönebilmek için paylaşımlarının tümünü sildi” yorumları yapıldı. Twitter

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