Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmayınca sosyal medyadan isyan etti

İlaçları yüzünden uzun süre Gürcistan'a alınmayan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Gürcistan polisine isyan etti.

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden ve önceki gün Gürcistan'a konser için giden Serdar Ortaç, ilaçları yüzünden havaalanında uzun süre bekletilince isyan etti. Ünlü popçu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Twitter

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Ortaç yaptığı paylaşıma " Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü. Kısa bir süre sonra görüntüleri silen Ortaç, ardından şu sözlerle takipçilerine dert yandı; Twitter

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"Bir daha Gürcistan'a gelmem dediğim için bana kızmışlar. Kardeşim, havaalanına iner inmez odaya sokup üstümü soydular. Ben de sinirden 'bir daha gelmem buraya' dedim. Twitter

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