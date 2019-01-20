Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmayınca sosyal medyadan isyan etti

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden ve önceki gün Gürcistan'a konser için giden Serdar Ortaç, ilaçları yüzünden havaalanında uzun süre bekletilince isyan etti. Ünlü popçu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ortaç yaptığı paylaşıma " Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü. Kısa bir süre sonra görüntüleri silen Ortaç, ardından şu sözlerle takipçilerine dert yandı;
Hata bende. Ne diye konser veriyorsun. Otur evinde emekliye ayrıl. İlaçlarıma da el koydular. Şimdi ilaçlarımı da içemiyorum ve hala buradayım. bBr de konsere çıkacağım. Şimdi ben sinirlenmeyeyim kim sinirlensin? Ben MS hastasıyım.
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