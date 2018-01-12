Serdar Ortaç: Çağırsa koşa koşa giderim

Popçu Serdar Ortaç, önceki gece Etiler'deki Saruhan Gusto'da yemek yedi. Mekanda kalabalık arkadaş grubuyla oturan Serdar Ortaç, kendisini bekleyen muhabirleri mekana davet etti ve soruları yanıtladı. Uzun zaman sonra geç saatte dışarıda görüntülenen ünlü popçu, "Stüdyodan çıktım, karnımız çok açtı. Dostum Cemal'in dükkanına geldik, bize çok iyi baktı" dedi. Kendisini işine verdiğini belirten Serdar Ortaç, "Birkaç tane şarkı yapıyorum, beste bekleyenler var. 'Bilsem ki' gibi slow şarkı yaptım, isimler sürpriz olsun" şeklinde konuştu. 2018 yılının daha iyi olacağını düşünen şarkıcı, "Bu kadar olumsuz düşünen insana rağmen, ben güzel olacağını hissediyorum ve düşünüyorum" dedi. Twitter

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"CHLOE SERUM YEDİ, BİRAZ DAHA NNESİ BAKSIN" İrlanda'da bulunan eşi Chloe'nin hasta olduğunu belirten Ortaç, "Orada çok üşüttü, serum yemiş bugün. Biraz daha annesi baksın, sonra yanıma gelecek. Soğuk algınlığı yüzünden ben de serum yedim, havalar kötü. Çok şükür başka bir şikayetim yok, sağlığım yerinde" ifadelerini kullandı. Twitter

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YILDIZ TİLBE-SEZEN AKSU BARIŞMASI: Müzik sektöründe iyi şeylerin olduğunu belirten Serdar Ortaç, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin barışması hakkında, "Çok önemli iki tane kadın. Sezen bizim büyüğümüz, Yıldız'ı çok severim ve 'onun gibisi gelmez' derim hep. Zaman geçtikçe eski arızaları unutuyorsunuz, ermişlik gibi oluyor. Yıldız giderek çok iyi yaptı, çok sevindim" şeklinde konuştu.

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