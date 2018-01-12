Serdar Ortaç: Çağırsa koşa koşa giderim

Serdar Ortaç: Çağırsa koşa koşa giderim

Popçu Serdar Ortaç, önceki gece Etiler'deki Saruhan Gusto'da yemek yedi. Mekanda kalabalık arkadaş grubuyla oturan Serdar Ortaç, kendisini bekleyen muhabirleri mekana davet etti ve soruları yanıtladı. Uzun zaman sonra geç saatte dışarıda görüntülenen ünlü popçu, "Stüdyodan çıktım, karnımız çok açtı. Dostum Cemal'in dükkanına geldik, bize çok iyi baktı" dedi. Kendisini işine verdiğini belirten Serdar Ortaç, "Birkaç tane şarkı yapıyorum, beste bekleyenler var. 'Bilsem ki' gibi slow şarkı yaptım, isimler sürpriz olsun" şeklinde konuştu. 2018 yılının daha iyi olacağını düşünen şarkıcı, "Bu kadar olumsuz düşünen insana rağmen, ben güzel olacağını hissediyorum ve düşünüyorum" dedi.

16
Serdar Ortaç: Çağırsa koşa koşa giderim

"CHLOE SERUM YEDİ, BİRAZ DAHA NNESİ BAKSIN" İrlanda'da bulunan eşi Chloe'nin hasta olduğunu belirten Ortaç, "Orada çok üşüttü, serum yemiş bugün. Biraz daha annesi baksın, sonra yanıma gelecek. Soğuk algınlığı yüzünden ben de serum yedim, havalar kötü. Çok şükür başka bir şikayetim yok, sağlığım yerinde" ifadelerini kullandı.

26
Serdar Ortaç: Çağırsa koşa koşa giderim

YILDIZ TİLBE-SEZEN AKSU BARIŞMASI: Müzik sektöründe iyi şeylerin olduğunu belirten Serdar Ortaç, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin barışması hakkında, "Çok önemli iki tane kadın. Sezen bizim büyüğümüz, Yıldız'ı çok severim ve 'onun gibisi gelmez' derim hep. Zaman geçtikçe eski arızaları unutuyorsunuz, ermişlik gibi oluyor. Yıldız giderek çok iyi yaptı, çok sevindim" şeklinde konuştu.

36
Serdar Ortaç: Çağırsa koşa koşa giderim

"EBRU BUGÜN ÇAĞIRIRSA KOŞARAK GİDERİM" Ebru Gündeş'le yıllardır dargınlığı bulunan başarılı popçu, "Ebru beni bugün çağırsa koşarak giderim. Ben sana ne yaptım gözünü seveyim? Senden özür dilerim. İtiraf etmem lazım, bende de arıza var. Eskiden olduğu için konuşmaya çekindim. Bu işlere hep yabancı oldum, siyaset, politika gibi işler bana hep uzak oldu. Ben de ona çok destek olmadım, sanırım o da buna kızdı" dedi.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat