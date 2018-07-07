Serdar Ortaç baba mı oluyor ? Dikkat çeken sözler!

Serdar Ortaç, Sinan Akçıl’ın ‘Farklı Sahne Yaz’ programına konuk oldu. Programın bir diğer konuğu ise geçtiğimiz aylarda kızı Ses’i kucağına alan Ümit Erdim’di. Serdar Ortaç’ın her fırsatta baba olmak istediği konusuna değinen Erdim, “İnşallah Serdar da bebek sahibi olur” dedi. Şarkıcı ise bu sözlere “Hissediyorum yakın zamanda baba olacağım, görürsünüz bak” diye cevap verdi. 2014 yılında nikah masasına oturan Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, “2018’de bebek sahibi olmak istiyoruz” demişti.