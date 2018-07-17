Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu gözaltına alındı

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltılar devam ediyor. Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, operasyon kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Aslı Süme Efeoğlu'nın sosyal medya hesabında yer alan bazı paylaşımları...