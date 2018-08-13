Sen misin iç çamaşırı giymeyen! Frikik vermemek için ne yaptıysa başarılı olamadı!

İngiliz asıllı televizyon ve radyo sunucusu Lizzie Cundy, Londra'da katıldığı bir partide zor anlar yaşadı. Katıldığı partinin çıkışında beklenmedik bir şakayla şarkılaşan 48 yaşındaki reality şov yıldızı, bir anda kendini hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu. Kim olduğu bilinmeyen genç adam parti çıkışı karşısında paparazzileri görünce ünlü yıldızı birden kucağına aldı.



