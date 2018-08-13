Sen misin iç çamaşırı giymeyen! Frikik vermemek için ne yaptıysa başarılı olamadı!

İngiliz asıllı televizyon ve radyo sunucusu Lizzie Cundy, Londra'da katıldığı bir partide zor anlar yaşadı. Katıldığı partinin çıkışında beklenmedik bir şakayla şarkılaşan 48 yaşındaki reality şov yıldızı, bir anda kendini hiç tanımadığı bir gencin kucağında buldu. Kim olduğu bilinmeyen genç adam parti çıkışı karşısında paparazzileri görünce ünlü yıldızı birden kucağına aldı.
Bir anda neye uğradığını şaşıran Lizzie, kendisini görüntüleyen paparazzilere frikik vermemek için oldukça zor anlar yaşadı. İşin en şoke edici tarafı ise Lizzie Cundy'nin iç çamaşırı giymemiş olmasıydı. Frikik vermemek için elbisenin eteği ve elleriyle poposunu kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamadı.
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