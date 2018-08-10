Sen misin çocuklarına silah alan! Emre Altuğ'u yerden yere vurdular

Emre Altuğ ile Çağla Şikel çifti'nin oğulları Kuzey ve Uzay, annelerinin ardından şimdi de babaları Emre Altuğ ile tatil yapıyor. Bodrum'dan Çeşme'ye babalarının yanına geçen Kuzey ve Uzay Alaçatı'da objektiflere takıldı. Emre Altuğ önceki gün Alaçatı'da gezerken oğullarına oyuncak silah aldı. Aldığı oyuncak silahları sosyal medya hesabından paylaşan Emre Altuğ takipçilerinin ağır eleştirilerine maruz kaldı.

UZMANLAR UYARIYOR: Emre Altuğ sosyal medyayı sallayan fotoğrafın altına “Şimdi biliyorum; ‘Çocuklara silah almayın’ diyecekler. Ama bir erkek çocuk, silahsız ve arabasız yapamaz. Yeter ki oyuncak olsun” yazdı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Instagram hesabını yorumlara kapattı. Uzmanlar; oyuncak silahların ve savaş oyunlarının, çocukları şiddete özendireceğini söylüyor ve sık sık ebeveynleri uyarıyor.