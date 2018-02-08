Sen mi getirdin Ömerimi? deyip ellerini öptü yürekleri kor gibi yaktı

Türkiye bugün Afrin'de dün akşam şehit verdiğimiz iki askerine ağladı. Safranbolulu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve Kilisli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan memleketlerinde gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın naaşı Safranbolu’ya getirildi.

İlçeye bağlı Emek mahallesinde bulunan anne ve babasının yaşadığı apartmanın önüne getirilen şehit askerin annesi Ülker Akpınar, oğlunun resmini öperek ‘Vatanım sağolsun’ dedi. Yanına gelen silah arkadaşı Ünal Daşdelen’e sarılan acılı anne Ülker Akpınar, “ Ömer’i mi sen mi getirdin yavrum. Allah seni anana babana bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin” diyerek askerin ellerini öptü. Twitter

Facebook

Google Plus

1 20

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Buradan Karabük Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirilen şehit Astsubay Akpınar’ı burada Karabük Valisi Kemal Çeber, yakınları ve onlarca vatandaş tarafından karşılandı. Araçtan inen anne Ülker, baba İsmail, kız Kardeşi Beyza Pınar ve 3 aylık eşi komiser yardımcısı Hafize Nur taziye çadırına geçti. Bayan askerin yakasına oğlunun resmi takılan anne Ülker bol bol oğlunun resmin öperek ‘vatanım sağ olsun’ diyerek bayan askere sarıldı. Bu sırada şehit askerin 3 aylık eşi Hafize Nur ise biran olsun eşinin resmini elinden bırakmadı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 20

OĞLUNU GETİREN ASKERİN ELLERİNİ ÖPTÜ: Afrin’de oğlunun silah arkadaşı olan Uzman Çavuş Ünal Daşdan’a sarılan acılı anne Ülker Akpınar, “ Sen mi getirdin Ömer’imi? Allah sana ömür versin. Annene babana bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?” diyerek askerin ellerini öptü. Twitter

Facebook

Google Plus

3 20