Sen Anlat Karadeniz'in sır perdesi şoke etti o sahnedeki gerçek...

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in kamera arkasında neler oluyor? Sen Anlat Karadeniz, henüz yayınlanmadan şiddet sahneleri ile adından söz ettirmişti. Dizinin Vedat'ı o sahnelerinde arkasındaki tüm gerçekleri anlattı.

ATV'nin Sen Anlat Karadeniz'i geldi, TRT 1'in zirveden inmeyen Diriliş Ertuğrul'unu tahtından indirdi. Kimse bu başarıyı beklemiyordu adından daha başlamdan söz ettirse de. Sen Anlat Karadeniz henüz yayın hayatına başlamadan adından çokça söz ettirdi. Sebebi ise aşırı şiddet sahneleriydi. Twitter

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Bu sahneler ile olay yaratan Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı günden bu yana tahtından inmiyor. Hala ise şiddet sahneleri tartışılıyor. Twitter

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Atv’nin yayına girdiğinden beri çok konuşulan dizisi Sen Anlat Karadeniz’in psikopat Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu, verdiği röportajda kamera arkasını anlattı. Mehmet Ali Nuroğlu, rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu’nun sahnenin birinde gerçekten ağladığını söyledi Twitter

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