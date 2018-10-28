Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i İrem Helvacıoğlu’nun anne ve babası

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı İrem Helvacıoğlu instagram hesabından anne ve babasının fotoğrafını paylaştı.

Atv’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu anne ve babası ile buluştu. 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelen Helvacıoğlu aslen Ankaralı. Twitter

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Trabzon'da devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisi nedeniyle çok fazla görüşme fırsatı bulamayan aile yemekte buluştu o anları da İrem Helvacıoğlu sosyal medya Minnoşlarla ( babamın gülümsediği an biz becerememişiz aman ne olacak ki ) notu ile yayınladı. Twitter

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Atv’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu anne ve babası ile buluştu. 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelen Helvacıoğlu aslen Ankaralı. Twitter

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