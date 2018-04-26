Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne inşirah suresi

İnşirah Suresi nedir, inşirah suresi okunuşu ve inşirah suresi Türkçe okunuşu haberimizde. Türkiye'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki bir sahne, seyircileri televizyon ekranlarına kilitledi. Peki inşirah suresi ne için okunur? KeIime anIamı oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açıImak manaIarına gelen inşirah suresi, Hz. Peygamberin çok bunalımda olduğu bir dönemde indirildiğinden dolayı İnşirah (ferahlama) ismini almıştır. 

KeIime anIamı oIarak ferahIamak, genişIemek, sevinmek, açıImak manaIarına geIir. Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, Kuran-ı Kerim’in 94.Suresi olan İnşirah suresi'nin amacı sıkıntı ve kederin giderilmesi, feraha kavuşmak ve rahatlamaktır. Hz. Peygamberin çok bunalımda olduğu bir dönemde indirildiğinden dolayı İnşirah (ferahlama) ismini almıştır. İnsanlık için bir ümit kaynağı olan bu sure,Peygamber Efendimiz'in İslam dinine getirdiği kolaylıklardan bahsetmektedir ve bir çok faziletleri bulunmaktadır. işte İnşirah suresi ve Türkçe anlamı...

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.1- Elem neşrah leke sadrek2- Ve vada'na 'anke vizreke3- Elleziy enkada zahreke4- Ve refa'na leke zikreke5- Feinne me'al'usri yüsren6- İnne me'al'usri yüsren7- Feiza ferağte fensab8- Ve ila rabbike ferğab

 İNŞİRAH SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Senin için bağrını açmadık mı?2- İndirmedik mi senden o yükünü?3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?4- Senin şanını yüceltmedik mi?5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

  • Medya 26 Nisan 2018 00:33
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