Sen Anlat Karadeniz'den flaş açıklama! Ekip değişiyor mu?

Dizinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in ayrılması ve yerine Erkan Birgören’in gelmesi, aynı zamanda 3 yönetmenden birisi olan Emre Kabakuşak’ın diziden ayrılması ve yerine Veli Çelik’in gelmesi, izleyenleri şaşırtmıştı. Peki ekip değişecek mi ? İşte cevabı...

Geçtiğimiz sezon 21. bölümüyle yaz arası veren Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekimleri kısa bir süre önce başladı. Yeni sezonun Eylül’ün ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Yaz döneminde yaşanan ekip değişikliği, izleyiciyi bir hayli endişelendirmişti. Dizinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in ayrılması ve yerine Erkan Birgören’in gelmesi, aynı zamanda 3 yönetmenden birisi olan Emre Kabakuşak’ın diziden ayrılması ve yerine Veli Çelik’in gelmesi, izleyenleri şaşırtmıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Bu kadar iyi giden bir dizide böyle bir ekip değişikliğinin neden yaşandığı sorgulanıyor uzun zamandır. Sosyal medyada izleyiciler, hiç bir açıklama yapılmadığı için, herhangi bir bilgi alınamadığı için de dizinin gidişatından endişe etmeye başlamışlardı. Sen Anlat Karadeniz’in hem yapımcısı hem de yönetmenlerinden birisi olan Osman Sınav’dan bir açıklama beklenmişti. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Sınav, sonunda Vatan Gazetesi’nden Oya Doğan’la yaptığı konuşmada, olayın detaylarına girmese de bu değişikliklerin gerekli olduğuna dair kısa bir açıklama yaptı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10