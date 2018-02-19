Sen Anlat Karadeniz'den büyük başarı!

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz, 'dünya genelinde en çok tweet atılan dizi listesinde' tek Türk dizisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Sen Anlat Karadeniz'den büyük başarı!

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz, 'dünya genelinde en çok tweet atılan dizi listesinde' tek Türk dizisi olarak büyük bir başarı elde etti. Atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı gündem bu yana hem çok izleniyor hem de çok konuşuluyor. Milliyet yazarı Sina Koloğlu dizinin dünyada konuşulduğunu yazdı.

18
Sen Anlat Karadeniz'den büyük başarı!

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, dünya genelinde en çok yorum alan dizi ve programlar arasında, Sen Anlat Karadeniz ilk 10'da olduğunu yazdı. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında şunları yazdı: "WIT (World Information Tracking), dünya üzerindeki TV programlarıyla ilgili eğilimler üzerine araştırma yapan uzman bir kuruluş. Geçtiğimiz ocak ayında dünyada en çok yorum alan 10 program ve diziyi açıkladı. Buna göre 'Sen Anlat Karadeniz', 45 bin tweet yorumuyla dünyada altıncı sırada. Arjantinli pop star Lali Esposito'nun reality TV programı 'Lali', 185 bin tweet ile birinci olmuş."

28
Sen Anlat Karadeniz'den büyük başarı!

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz, 'dünya genelinde en çok tweet atılan dizi listesinde' tek Türk dizisi olarak büyük bir başarı elde etti. Atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı gündem bu yana hem çok izleniyor hem de çok konuşuluyor. Milliyet yazarı Sina Koloğlu dizinin dünyada konuşulduğunu yazdı.

38
Sen Anlat Karadeniz'den büyük başarı!

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, dünya genelinde en çok yorum alan dizi ve programlar arasında, Sen Anlat Karadeniz ilk 10'da olduğunu yazdı. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında şunları yazdı: "WIT (World Information Tracking), dünya üzerindeki TV programlarıyla ilgili eğilimler üzerine araştırma yapan uzman bir kuruluş. Geçtiğimiz ocak ayında dünyada en çok yorum alan 10 program ve diziyi açıkladı. Buna göre 'Sen Anlat Karadeniz', 45 bin tweet yorumuyla dünyada altıncı sırada. Arjantinli pop star Lali Esposito'nun reality TV programı 'Lali', 185 bin tweet ile birinci olmuş."

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat