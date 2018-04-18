Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'a büyük şok yerlerdeler!

Atv'de Sen Anlat Karadeniz, TRT 1'de Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu iki dizi arasında rekabet had safha da. Ancak şöyle bir durum var ki bu rekabet seyir keyfini arttıran değil, düşüren bir rekabet. İkisinden biri bu soruna bir çözüm bulmazsa halleri fena görünüyor.
Başarılı gazeteci Mesut Yar köşesinde haftaının düşen ve çıkan dizilerine yer verdi. Öyle görünüyor ki rekabet halinde olan Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul kendi kendilerini bitirebilir.
İŞTE MESUT YAR'IN O YAZISI 'Hemen dizi karnelerine bakalım. Geçtiğimiz hafta toplam izleyici grubunda zirvede yer alan 5 diziden üçünün reytingi düşmüş. Zirve baştan aşağıya şöyle sıralanmış; “Sen Anlat Karadeniz” (atv) ve “Diriliş Ertuğrul” (TRT 1) reyting kaybederken, üçüncü olan “Kadın” (FOX) ve dördüncü sıradaki “Söz” (Star TV) yükselmiş.
“Çukur” (Show TV) haftayı reyting kaybederek beşinci sırada tamamlamış... AB grubunda ise sıralama şöyle gerçekleşmiş; “Diriliş Ertuğrul”, “Kadın”, “Sen Anlat Karadeniz”, “Çukur” ve “Ufak Tefek Cinayetler” (Star TV)...
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