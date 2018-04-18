Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'a büyük şok yerlerdeler!

Atv'de Sen Anlat Karadeniz, TRT 1'de Diriliş Ertuğrul, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu iki dizi arasında rekabet had safha da. Ancak şöyle bir durum var ki bu rekabet seyir keyfini arttıran değil, düşüren bir rekabet. İkisinden biri bu soruna bir çözüm bulmazsa halleri fena görünüyor.