Sen Anlat Karadeniz özel bölüm! En çok izlenen sahne

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de dün yine heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Tahir, sürekli Vedat'tan şiddet gören Nefes'in intikamını aldı. Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Vedat'ı döven Tahir, hem Nefes'in hem de izleyicini intikamını aldı. Dünkü bölümde Nefes, tam kurtulacağım derken psikopat Vedat'ın eline düşüp işkencelere maruz kaldı. Tahir Nefes'i kurtarıp Vedat'ı tekme tokat dövdü. Dizideki bu anları izleyiciyi adeta mest etti.