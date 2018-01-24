Sen Anlat Karadeniz dizisi beğenildi mi? İlk yorumlar

Sen Anlat Karadeniz dizisi beğenildi mi? İlk yorumlar

Sen Anlat Karadeniz oyuncuları kimler? Osman Sınav’ın yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam ATV ekranlarında başladı.. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz dizisinin hikayesini merak ediyor. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Sen Anlat Karadeniz dizisi beğenildi mi? İlk yorumlar

On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar’ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes’in hayatındaki tek güzel şey yedi yaşındaki oğlu Yiğit’tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta oğlunu da alarak kaçmaya çalışır. Ama her defasında yakalanır, kapılar tekrar üstüne kilitlenir ve yine şiddete maruz kalır. Her kurtulma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar. Tahir Kaleli, nam-ı diğer Deli Tahir, Karadenizli muhafazakâr bir ailenin oğludur.

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Sen Anlat Karadeniz dizisi beğenildi mi? İlk yorumlar

Osman Sınav'ın yeni dizisi beğenildi mi İşte sosyal medyadan ilk yorumlar.. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek, korkusuz bir Karadeniz delikanlısıdır. Tek derdi onu köyün en uslu kızıyla evlendirmek isteyen annesi Saniye’dir. Ancak Sayar Beton’la anlaşma imzalamak için geldikleri İstanbul’da, Tahir’in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Vedat Sayar, Kaleli ailesini akşam yemeğine çağırınca Tahir’le Nefes tanışırlar. Tahir Nefes’e ilk gördüğü anda vurulur ve kısacık bir andan sonra evli barklı kadına bakmanın ağırlığını hissedip bakışlarını da ilgisini de Nefes’den çeker, ta ki o narin bileklerde şiddet izlerini görene kadar.

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Sen Anlat Karadeniz dizisi beğenildi mi? İlk yorumlar

Osman Sınav'ın yeni dizisi beğenildi mi İşte sosyal medyadan ilk yorumlar.. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek, korkusuz bir Karadeniz delikanlısıdır. Tek derdi onu köyün en uslu kızıyla evlendirmek isteyen annesi Saniye’dir. Ancak Sayar Beton’la anlaşma imzalamak için geldikleri İstanbul’da, Tahir’in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Vedat Sayar, Kaleli ailesini akşam yemeğine çağırınca Tahir’le Nefes tanışırlar. Tahir Nefes’e ilk gördüğü anda vurulur ve kısacık bir andan sonra evli barklı kadına bakmanın ağırlığını hissedip bakışlarını da ilgisini de Nefes’den çeker, ta ki o narin bileklerde şiddet izlerini görene kadar.

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