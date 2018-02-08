Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 14 Şubat 2018 Çarşamba akşamı ATV'de...

On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar'ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes'in hayatındaki tek güzel şey yedi yaşındaki oğlu Yiğit'tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta oğlunu da alarak kaçmaya çalışır. Ama her defasında yakalanır, kapılar tekrar üstüne kilitlenir ve yine şiddete maruz kalır. Her kurtulma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar.

Tahir Kaleli, nam-ı diğer Deli Tahir, Karadenizli muhafazakâr bir ailenin oğludur. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek, korkusuz bir Karadeniz delikanlısıdır. Tek derdi onu köyün en uslu kızıyla evlendirmek isteyen annesi Saniye'dir. Ancak Sayar Beton'la anlaşma imzalamak için geldikleri İstanbul'da, Tahir'in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Vedat Sayar, Kaleli ailesini akşam yemeğine çağırınca Tahir'le Nefes tanışırlar. Tahir Nefes'e ilk gördüğü anda vurulur ve kısacık bir andan sonra evli barklı kadına bakmanın ağırlığını hissedip bakışlarını da ilgisini de Nefes'den çeker, ta ki o narin bileklerde şiddet izlerini görene kadar.

Vedat, hasta kafasıyla karısına bileğindeki morlukları soran Tahir'i yanlış anlar; bileklerini gösterdiği için Nefes'i suçlar ve ceza olarak parmaklarını kırar. Bu artık son noktadır. Nefes kocasının misafirlerle ilgilenmesini fırsat bilerek oğlunu alır ve kaçar. Bu kaçış hem Tahir'i hem Nefes'i hem de Kaleli ailesini çok büyük bir çıkmazın içine sokacaktır.

Nefes kaçar ama nereye? Tahir pikabının arkasında anne ve oğlunu bulunca ne yapacak? Vedat, karısını Tahir'in kaçırdığını anlarsa neler olacak? Kaleli ailesi, evli barklı bir kadın için Tahir'in hayatını riske atacak mı? Tahir senelerce şiddet gören bir kadını ve oğlunu kocasına teslim etmemek için neleri göze alacak, ne kadar ileri gidecek?

  • Dizi Fragmanları 08 Şubat 2018 00:39
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