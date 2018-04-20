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Selvi açıkladı Erdoğan'ın 'sandığa gömülmesi lazım' dediği parti

Selvi açıkladı Erdoğan'ın 'sandığa gömülmesi lazım' dediği parti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvetvekilleriyle buluştuğu toplantıdan yansıyanları paylaştı. Erdoğan HDP'nin ismini vermeden 'o partinin sandığa gömülmesi lazım' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 08:14 - Güncelleme: 20-04-2018 08:14

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararından sonra milletvekilleriyle dün basına kapalı yaptığı toplantıdan sızan açıklamaları köşesinde yazdı.

KİMSE KÜSMESİN: Selvi, Erdoğan'ın listelere giremeyecek olanlarla ilgili ”Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Milletvekillerinde değişiklik olabilir ama kimse küsmesin. Ben yoksam AK Parti yok demesin. Herkes çalışmaya başlasın. Eskilerle, yenilerle bu kutlu davaya hizmete devam edeceğiz” dediğini aktardı.

Erdoğan'ın konuşmasında doğu güneydoğuki seçimlere değinerek sözü HDP'ye getirdiğini ifade eden Selvi, yazısına şöyle devam ediyor:

O PARTİNİN SANDIĞA GÖMÜLMESİ LAZIM: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde,” O partinin sandığa gömülmesi lazım” diyor. Peki bu parti hangisi olabilir. İYİ Parti aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan konuşmasından İYİ Parti’nin ismini ağzına hiç almıyor. Hangi partiyi kast ettiğini merak ettiyseniz, o isim ileriki cümlede yer alıyor. Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltısı sırasında Güneydoğu’daki seçimler üzerinde ağırlıklı analizler yapıyor. HDP’nin adını vermiyor. “Terörle bağını koparamayan parti” olarak tarif ediyor. Şöyle konuşuyor,” Güneydoğu’da hizmetlerimiz var. Kayyum politikalarımız var. Kayyumlar iyi iş çıkardılar.  Ayrıca Terörle başarılı bir mücadelemiz var. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparmayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım”

Erdoğan değerlendirmeleri sırasında CHP’yi de es geçmiyor. CHP’nin seçimlerde başarısız olacağını savunuyor. ”CHP’nin durumu seçimden sonra daha da kötüye gidecek. Daha da marjinalleşecek ”diye konuşuyor. Cumhurbaşkanı milletvekili listeleriyle ilgili ilginç bir sinyal veriyor. ”Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz” diyor. Nasıl anlarsanız anlayın artık.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Ali Karatay 20 Nisan 2018 09:52 Nasıl gömecekler? Sandıkları halktan kaçıracaklar, HDP'li müşahitleri sandıklara yaklaştırmayacaklar, böylece sandığa giren başka çıkan başka olacak. Hiç utanmıyorlar, hiç!

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