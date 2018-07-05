Selülitleriyle olay olmuştu! Birce Akalay bakın nasıl önlem aldı!

Birce Akalay Bodrum'da tatiline devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte denize girerken muhabirler tarafından görüntülendiğini fark eden güzel oyuncu bir arkadaşından havlu istedi. Kendisini havluyla sarmalayarak denizden çıkan Birce Akalay, muhabirlere dönerek “Bugün Bodrum’dan ayrılıyorum. Artık beni çekemeyeceksiniz” dedi.