Selülitleriyle olay olmuştu! Birce Akalay bakın nasıl önlem aldı!

Birce Akalay Bodrum'da tatiline devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte denize girerken muhabirler tarafından görüntülendiğini fark eden güzel oyuncu bir arkadaşından havlu istedi. Kendisini havluyla sarmalayarak denizden çıkan Birce Akalay, muhabirlere dönerek “Bugün Bodrum’dan ayrılıyorum. Artık beni çekemeyeceksiniz” dedi.
Önceki gün yine Bodrum'da görüntülenen Siyah Beyaz Aşk dizisinin güzel başrol oyuncusu Birce Akalay selülitleriyle dikkat çekmişti. Öte yandan Akalay Cinsel Haklar Mücadele Derneği’nin düzenlediği yürüyüşü görünce fotoğraflarını çekti. Ve daha sonra yürüyüşe katıldı. Yönetmen-oyuncu Sermiyan Midyad da derneğe destek verdi.
İşte Birce Akalay'ın görüntü vermemek için havluyla kendisine önlem aldığı o anlar...
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