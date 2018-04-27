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Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı! Bakın o şanslı erkek kim...

Selin Şekerci yeni aşka yelken açtı! Bakın o şanslı erkek kim...

Güzel oyuncu Selin Şekerci Kaan Taşaner ile 4 yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz ay bitirmişlerdi. Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Selin Şekerci'nin Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 10:31 - Güncelleme: 27-04-2018 10:31

Oyuncu Selin Şekerci 4 yıllık aşkı Kaan Taşaner'den 24 gün önce ayrılmıştı. Kaan Taşaner, ''İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki'' diye konuşmuştu.

CANER CİNDORUK İLE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI: Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Selin Şekerci'nin Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin Kadıköy- Moda'da el ele yürüdüğü iddia edildi. Caner Cindoruk, Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile rol alıyor. Bu arada Özge Özpirinçci ile Selin Şekerci de çok yakın arkadaş.

CANER CİNDORUK KİMDİR?
1980 yılında, Adana‘da doğdu. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu.

Üniversitede okuduğu yıllarda, okulun tiyatro topluluğunda oyuncu, yönetici bulundu.

Babası iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü’nü almış üretken bir öykü yazarı olan Zafer Doruk’dur. Biri Taner Cindoruk adında oyuncu olan iki kardeşi vardır.

Amcası Erdal Cindoruk, tiyatro oyuncuydu. Çocukluk yılları kuliste geçti. Hiçbir iş ağır gelmedi ona bu uğurda. Çıraklığını çay getirerek yaptı. Ortaokulda, lisede, üniversitede sergilenen oyunlarda hep bir sahne buldu kendine. İlk profesyonel rolüyse ‘Fehim Paşa Konağı’ndaki ‘Yusuf’tu.

1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro‘larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul‘a geldi.

 

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