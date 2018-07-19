Selin Ciğerci'den Simge Sağın göndermesi!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımıyla Simge Sağın'a "Shakira" göndermesi yaptı. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü şarkıcı Simge Sağın'a "Shakira" üzeriden gönderme yaptı.
Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Selin Ciğerci "Kız @khloekardashian alırım anahtarını. Acaba @shakira mı sallasaydım bilemedim ayol" yorumunu yaptı. Cigerci'nin yorumu akıllara geçtiğimiz günlerde "Shakira" paylaşımıyla eleştirilen Simge Sağın'ı getirdi.
Simge Sağın Shakira videosu altına "Ne o öyle popo show. Başka bir şey yok zaten showda... Nieyse buraya hep böyle geliyor dünya starları..." yorumunu yapmıştı. Sağın'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımıyla Simge Sağın'a "Shakira" göndermesi yaptı. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü şarkıcı Simge Sağın'a "Shakira" üzeriden gönderme yaptı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER