Selin Ciğerci Kerimcan Durmaz'ı tek kalemde sildi! Sebebi bomba

Futbolcu Gökhan Çıra'yla yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarını süsleyen Selin Ciğerci'nin yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küslüğünün nedeni belli oldu.

Selin Ciğerci Kerimcan Durmaz'ı tek kalemde sildi! Sebebi bomba

Yakın dostlar Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın neden küstüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Yakın dostlar Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın neden küstüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Kerimcan Durmaz, Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'yla yakınlaşmaya çalıştı. Gökhan Çıra'nın Kerimcan'ı şikayet etmesi ve yaptıklarını anlatmasıyla ikili arasındaki dostluk bitti.

16
Selin Ciğerci Kerimcan Durmaz'ı tek kalemde sildi! Sebebi bomba

ARALARI DAHA ÖNCE DE AÇILMIŞTI: Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin arası daha önce de açılmıştı. İddiaya göre Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci'ye ait cinsel içerikli konuşmaların olduğu videoyu yayınlamıştı. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, ancak daha sonra yeniden takip etmeye başlamışlardı.

26
Selin Ciğerci Kerimcan Durmaz'ı tek kalemde sildi! Sebebi bomba

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?: Sosyal medyada ilk olarak Bebek Okan adı ile ünlendi. Sosyal medya profili ile fenomen haline gelen Bebek Okan, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

36
Selin Ciğerci Kerimcan Durmaz'ı tek kalemde sildi! Sebebi bomba

Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi. 2014'te cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci (33), futbolcu Gökhan Çıra'yla (21) evlenme kararı almıştı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro