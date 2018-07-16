Selin Ciğerci Kerimcan Durmaz'ı tek kalemde sildi! Sebebi bomba

Futbolcu Gökhan Çıra'yla yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarını süsleyen Selin Ciğerci'nin yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küslüğünün nedeni belli oldu.

Yakın dostlar Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın neden küstüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Yakın dostlar Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın neden küstüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Kerimcan Durmaz, Ciğerci'nin nişanlısı Gökhan Çıra'yla yakınlaşmaya çalıştı. Gökhan Çıra'nın Kerimcan'ı şikayet etmesi ve yaptıklarını anlatmasıyla ikili arasındaki dostluk bitti. Twitter

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ARALARI DAHA ÖNCE DE AÇILMIŞTI: Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin arası daha önce de açılmıştı. İddiaya göre Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci'ye ait cinsel içerikli konuşmaların olduğu videoyu yayınlamıştı. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, ancak daha sonra yeniden takip etmeye başlamışlardı. Twitter

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SELİN CİĞERCİ KİMDİR?: Sosyal medyada ilk olarak Bebek Okan adı ile ünlendi. Sosyal medya profili ile fenomen haline gelen Bebek Okan, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.



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