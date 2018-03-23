Selena Gomez vücudunu eleştirinlere cevap verdi

Ünlü şarkıcı Instagram'dan anlamlı bir paylaşım yaptı...

Selena Gomez vücudunu eleştirinlere cevap verdi

Selena Gomez’in attığı her adım sosyal medya ve basın tarafından takip ediliyor. Çoğu zaman bu haberlere sessiz kalan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde vücudunu eleştirenlere karşı sessizliğini bozdu. Avustralya’da arkadaşları ile bir tekne gezintisine çıkan Gomez, bikinili fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Bu paparazzi fotoğraflarında Selena Gomez’in kilo alıp almadığı konusunda sayısız yorum yapıldı.

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Selena Gomez vücudunu eleştirinlere cevap verdi

“Güzellik efsanesi- fiziksel mükemmellik ve toplumun kusursuz güzelliği fikrinin imkansız tanımını yerine getirmeye çalışırken, modern kadını sonsuz umutsuzluk ve nefret döngüsüne sokar. Kendi sağlığıma dikkat etmeyi seçtim çünkü kimseye birşey kanıtlamak istemiyorum,” diye paylaşan Gomez, vücudunu eleştirenlere kibarca gönderme yaptı.

27
Selena Gomez vücudunu eleştirinlere cevap verdi

Selena Gomez’in attığı her adım sosyal medya ve basın tarafından takip ediliyor. Çoğu zaman bu haberlere sessiz kalan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde vücudunu eleştirenlere karşı sessizliğini bozdu. Avustralya’da arkadaşları ile bir tekne gezintisine çıkan Gomez, bikinili fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Bu paparazzi fotoğraflarında Selena Gomez’in kilo alıp almadığı konusunda sayısız yorum yapıldı.

37
Selena Gomez vücudunu eleştirinlere cevap verdi

“Güzellik efsanesi- fiziksel mükemmellik ve toplumun kusursuz güzelliği fikrinin imkansız tanımını yerine getirmeye çalışırken, modern kadını sonsuz umutsuzluk ve nefret döngüsüne sokar. Kendi sağlığıma dikkat etmeyi seçtim çünkü kimseye birşey kanıtlamak istemiyorum,” diye paylaşan Gomez, vücudunu eleştirenlere kibarca gönderme yaptı.

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