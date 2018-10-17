Selena Gomez psikolojik tedaviye başladı

People dergisi Gomez'in, eski sevgilisi Justin Bieber'ın ani nişan ve ardından gelen evlilik haberi yüzünden ruhsal olarak büyük bir darbe yediğini ileri sürdü.

People dergisi Gomez'in, eski sevgilisi Justin Bieber'ın ani nişan ve ardından gelen evlilik haberi yüzünden ruhsal olarak büyük bir darbe yediğini ileri sürdü.



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Derginin, müzik dünyasından bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Selena Gomez, bir rehabilitasyon merkezinde tedavi oluyor.



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Aynı kaynak Selena Gomez'in sadece ruhsal değil fiziksel sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ileri sürdü. Ardından da panik ataklar yüzünden rehabilitasyona girdi.







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