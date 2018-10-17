Selena Gomez psikolojik tedaviye başladı

People dergisi Gomez'in, eski sevgilisi Justin Bieber'ın ani nişan ve ardından gelen evlilik haberi yüzünden ruhsal olarak büyük bir darbe yediğini ileri sürdü.

Selena Gomez psikolojik tedaviye başladı

People dergisi Gomez'in, eski sevgilisi Justin Bieber'ın ani nişan ve ardından gelen evlilik haberi yüzünden ruhsal olarak büyük bir darbe yediğini ileri sürdü.

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Selena Gomez psikolojik tedaviye başladı

Derginin, müzik dünyasından bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Selena Gomez, bir rehabilitasyon merkezinde tedavi oluyor.

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Selena Gomez psikolojik tedaviye başladı

Aynı kaynak Selena Gomez'in sadece ruhsal değil fiziksel sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ileri sürdü. Ardından da panik ataklar yüzünden rehabilitasyona girdi.



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Selena Gomez psikolojik tedaviye başladı

Selena Gomez ve Justin Bieber, birbirlerinin gençlik aşkı. Uzun süre bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Gomez ve Bieber; bir süre önce yollarını kesin olarak ayırmıştı.

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