Selen Görgüzel beyaz mayolu poza kocası Hamdi Alkan'dan tam not!

Selen Görgüzel kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları beyaz mayolu pozlarının ardından merak konusu oldu. Zaman zaman dizilerde rol alan Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde beyaz bir mayo giyip pozlarını çektirmiş ve instagram hesabında yayınlamıştı. Pozlarına kocası Hamdi Alkan, çok iyi yorumunu yazınca yüzlerce takipçi bu yorumu eleştirmiş ve Hamdi Alkan'a 'gavat' demişti. Selen Görgüzel bu yorumlara kayıtsız kalamadı ve isyan etti.

Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'in bu pozlarının altına çok iyi yorumunu yazmıştı.

Selen Görgüzel (39) sahilde birbirinden iddialı fotoğraflar çektirdi. Sahilde çektirdiği fotoğraflar, 90’ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik’in yıldızı Pamela Anderson’ın pozlarını anımsattı.

Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere şu sözlerle sert çıktı:

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR: Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel’in annesi ev hanımıdır.

1997 yılında 18 yaşında evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var. Daha lise yıllarında Okan Bayülgen‘in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

1996 yılında”zirvedeki sesler” adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Daha sona çeşitli kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu programları hayata geçirdi. Bunlardan “Ev Hali” isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin yeteneği “Kandemir Konduk” tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, “Renklerde Kaybolan Hayat” adlı filmde Semiha Berksoy‘un gençliğini oynadı. “Mıhlıçay Aşıkları” filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

“Karmakarışık” adlı tiyatro oyununda susan phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

HAMDİ ALKAN KİMDİR: Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya’da Döver Köyü’nde doğmuştur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya’da okudu. Daha sonraİstanbul’a gelerek kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünde okudu, 12 senede elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularının bütün oyunlarına bazen yönetmen, bazen sponsor olarak destek olmaktadır. İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ortaokul ve lisede bütün okul müsamerelerine katılırdı.

1990’lı yıllarda TRT’de başlayan “3 aşağı 5 yukarı” adlı programla TV dünyasına adım attı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş’le çalıştı. Hamdi Alkan, TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televizyonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt’la başladı. Daha sonra “Reyting Reyting” sonrasında” Reyting Hamdi” ve “Hamdi Alkan TV” olarak bildimiz komedi programlarını yapmaya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı.

Sadece çocukların yer aldığı TV’deki ilk çocuk mizah programı olan “Yumurcak TV”yi ATV’ de 36-37 hafta yaptı.

2001 yılında “Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkanile birlikte oynadı.

2004 yılında Show TV’de Türkiye’nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Buradan dereceye giren Beren Saat ve Engin Akyürek oynadığı dizilerde meşhur oldu.

2007 yılında Yönetmenliğini yaptığı “Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım” sinema filminde; senaristliğini ve yapımcılığını Birol Güven yaptı. Başrollerde ise Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve Mahkumlar oynadı.

Turgut Özakman’ın senaryosunu yazdığı ve 2009 yılında Hamdi Alkan’ın yönetmenliğini yaptığı “Dersimiz Atatürk” sinema filminde başrollerde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacıoynamıştır.

Yüzmekten ve yatağına uzanıp film seyretmekten hoşlanan Hamdi Alkan’ın; afişler, teneke oyuncaklar, eski jilet koleksiyonu, kibrit koleksiyonu, dürbün koleksiyonu, resim koleksiyonu, tesbih koleksiyonu, kalem koleksiyonu, çakı koleksiyonu, kartvizit koleksiyonu gibi koleksiyonları vardır.