Şelalenin dibinden çıkan şeyler dalgıcı şoke etti

Amerikalı dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu.

Amerikalı dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu. Ancak şelaleden çıkan bir şey vardı ki dalgıç dondu kaldı!

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Olayın kahramanı... Man+River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Olayın yaşandığı şelale ise bu... Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...



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Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor. Ve arama faaliyetleri sonuç vermeye başlıyor! Bir adet çakı... 25 cent... Twitter

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