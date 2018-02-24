Seksi şovuyla Jennifer ortalığı yıktı geçti!

İlerleyen yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki Jennifer Lopez, önceki akşam Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu. The Axis In Planet Hollywood'da sahneye çıkan Lopez, All I Have adlı çalışmasından şarkılar seslendirdi. Konser boyunca birbirinden iddialı kıyafetler giyen Lopez, şarkılarının yanı sıra sahne gösterileriyle de alkış aldı.
Seksi kıyafetleri ve kıvrak danslarıyla yürek hoplatan Jennifer Lopez, yaşına rağmen genç mankenlere taş çıkartan bir fiziğe sahipken harika bir performans ortaya koydu. Sık sık kıyafet değiştiren 48 yaşındaki latin güzel, otoritelerden tam not alırken sahne performansıyla bir kez daha büyüledi.
İşte Lopez'in konserinden objektiflere yansıyanlar.
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