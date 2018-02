Seksi şovuyla Jennifer ortalığı yıktı geçti!

İlerleyen yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki Jennifer Lopez, önceki akşam Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu. The Axis In Planet Hollywood'da sahneye çıkan Lopez, All I Have adlı çalışmasından şarkılar seslendirdi. Konser boyunca birbirinden iddialı kıyafetler giyen Lopez, şarkılarının yanı sıra sahne gösterileriyle de alkış aldı.