Seksi şovuyla Jennifer ortalığı yıktı geçti!

Seksi kıyafetleri ve kıvrak danslarıyla yürek hoplatan Jennifer Lopez, yaşına rağmen genç mankenlere taş çıkartan bir fiziğe sahipken harika bir performans ortaya koydu. Sık sık kıyafet değiştiren 48 yaşındaki latin güzel, otoritelerden tam not alırken sahne performansıyla bir kez daha büyüledi.