Seks robotlarına yapay zeka ekleniyor

Seks oyuncağı (robotu) çılgınlığı her geçen gün artıyor. Peki onlar son haline nasıl geliyor? Üretilirken hangi aşamalardan geçiyorlar?

Seks oyuncağı (robotu) çılgınlığı her geçen gün artıyor. Peki onlar son haline nasıl geliyor? Üretilirken hangi aşamalardan geçiyorlar? İnsan bedenine ne zararı var? Bu robotların iskeletleri paslanmaz çelikten yapılıyor.





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Robotların üretimi uzun bir süreç ve seks robotları yoğun ilgi görüyor. Önce bedenleri yapılıyor sonra ayaklarına kadar iniliyor. İşte aynen böyle... Özenle uğraşılıyor her biriyle... Ardından ortaya öyle bir görüntü çıkıyor! Twitter

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Gelişen teknolojiyle uzaktan bir robotu gerçeğinden ayırmak hayli zor! Peki bu robotların zararı ne? Yapay zeka ürünü seks robotlarının yaygınlaşmasının seks bağımlılığındaki artışı alevlendirebileceği veya mevcut bağımlılığı sürdürülebilir hale getirebileceği belirtiliyor. Bu çok ciddi bir rahatsızlık..

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