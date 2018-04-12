Sekiz aylık hamile Nadide Sultan düğünde bayıldı

Seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkıları ile ünlenen Aslı Hünel, özel bir firmada Otomobil Satış Müdürü olan Savaş Yurtsever ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Portaxe'de gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti.

Seda Sayan, Alişan ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı. Düğün başlamadan önce 8 aylık hamile olan Nadide Sultan'ın kan şekeri düştü ve baygınlık geçirdi. Nadide Sultan daha sonra kendini toparladı ve sahneye çıktı.

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  • Magazin 12 Nisan 2018 09:03
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