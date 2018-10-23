Şekerpare'nin sevgilisi kendinden 13 yaş küçük çıktı!

YEŞİLÇAM'ın Şekerpare'si ünlü oyuncu Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıkmış ve yeni haliyle herkesi şaşırtmıştı. Özdemiroğlu'nun yeni hali kadar sevgilisi de tam bomba çıktı. 55 yaşındaki Şekerpare'nin sevgilisi Kemal Öztürk'ün yaşı Özdemiroğlu'na göre bir hayli küçük.
Yaprak Özdemiroğlu, geçtiğimiz gün sevgilisi ile el ele objektiflere takılmış ve yeni haliyle herkesi yaykına çevirmişti.
55 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi Kemal Öztürk, bu kez Nişantaşı City's çıkışı magazincilere yakalandılar.
Yaprak Özdemiroğlu'nun, yeni aşkı Kemal Öztürk'ten 13 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Özdemiroğlu 55, sevgilisi ise 42 yaşında...
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