Şekerpare'nin sevgilisi kendinden 13 yaş küçük çıktı!

YEŞİLÇAM'ın Şekerpare'si ünlü oyuncu Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıkmış ve yeni haliyle herkesi şaşırtmıştı. Özdemiroğlu'nun yeni hali kadar sevgilisi de tam bomba çıktı. 55 yaşındaki Şekerpare'nin sevgilisi Kemal Öztürk'ün yaşı Özdemiroğlu'na göre bir hayli küçük.