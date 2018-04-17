Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Vatandaşlar arasında 'turunçgillerin mücevheri', 'altın portakal' olarak da adlandırılan kamkat meyvesi Bilecikli vatandaşların ilgisini toplarken, günde 1 tane tüketmenin kandaki şeker oranını dengelediği belirtiliyor.

Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Genellikle bahçelerde peyzaj amaçlı kullanılan turunçgillerin en küçük meyvesi kamkat sezonu başladı. Pazarda kilosu 30 TL'den satılan kamkat, fideciler ise; ağacın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Kamkat ağacı satıcısı Ertan Koç, fiyatı boylarına göre değiştiğini ve en küçüğü 30 TL'den başlayarak, en büyüğü 100 TL kadar çıktığı söyledi.



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Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Bu meyveyi genelde şeker hastalarının tercih ettiğinin sözlerine ekleyen Koç, "Bu meyvenin faydası say say bitmez. Ağacının boyu 1 buçuk metreye kadar çıkıyor. Kamkat kabuğu ile yenilen bir meyve ve içerisinde birçok meyvenin yanı sıra muz araması dahi var.



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Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

Bazı kamkat ağaçlarını istek üzerine getiriyoruz. Fiyatı düşük olanlar ise; her hafta bulunuyor. Bu tip büyük ağaçlar istek üzerine, sipariş üzerine getiriyoruz. Satışlar çok iyi güzel gidiyor, ilgi talep çok" dedi.

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Şeker hastalarına şifa oluyor! İşte o meyve...

"ÇOĞU HASTALIĞA İYİ GELİYOR" Kamkat ağacı satıcısı Ertan Koç, bu meyvenin çoğu hastalığı iyi geldiğini iddia ederek, "Kamkatta bolca bulunan C vitamini takviyesi sayesinde yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. Cilt sağlığını destekler ve aynı zamanda şeker hastalığına da çok iyi geliyor. Evde şeker hastası olan insanlar günde bundan bir tane yediği zaman şekerini dengeliyor" dedi.



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