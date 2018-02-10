Şehit Uzman Çavuş Burak Akalın'ın ailesine acı haber verildi

Afrin Harekatı'ndan peş peşe acı haberler geldi. Helikopterin düşmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu, harekat kapsamında 3 askerin daha şehit olduğu bildirildi. TSK yaptığı en son açıklamada ise 2 askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı.

Harekatta şehit olan Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun'daki ailesine acı haber Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun’daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesindeki yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Samsunlu P. Uzm. Çvş. Burak Akalın şehit oldu. Şehidin Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi TOKİ Konutlarındaki baba ocağına acı haber ulaştı.

İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer, anne Aysel ve baba Ekrem Akalın’a acı haberi verdi. Evin tek erkek oğlu olan ve 1 kız kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Burak Akalın 2015 yılında göreve başladı. Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’ye göreve gitmişti.Bugün yaşanan çatışmada şehit düşen Akalın’ın baba ocağına dev Türk bayrakları asıldı. İlkadım Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Akalın’ın Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

  • Güncel 10 Şubat 2018 22:00
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